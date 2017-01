Ban Ki-moon: pas de sécurisation de la Corée du Sud sans les USA et la Russie

« Il faut, notamment, afin de résoudre le problème nucléaire, renforcer les relations avec les États-Unis et ses pays voisins, la Russie, la Chine, le Japon », a déclaré Ban Ki-moon en direct sur la chaîne de télévision YTN après être rentré ce jeudi de New-York où il a occupé le poste de secrétaire général de l'Onu pendant dix ans.

Même si Ban Ki-moon n'a rien dit de ses projets futurs, certains observateurs lui prêtent l'intention de se porter candidat à la présidentielle sud-coréenne. Cette supposition est nourrie par des déclarations vagues de l'ex-secrétaire général de l'Onu sur ses intentions de se consacrer à rallier la société sud-coréenne sur fond du scandale politique qui a provoqué l'impeachment de la présidente Park Geun-hye.

Toutefois, une des résolutions fondamentales de l'Assemblée générale de l'Onu préconise aux ex-secrétaires généraux de l'organisation de s'abstenir d'occuper des postes à responsabilité.

