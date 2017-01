Des bonnes notes «à crédit» pour les écoliers chinois!

Un collège de la ville de Nankin, capitale de la province chinoise de Jiangsu, a introduit un système à titre pilote — heureusement ! —, prévoyant la création d'une banque de notes, que tout écolier pourra utiliser, selon les médias.

Chinese high school devises 'marks bank' for failing students to borrow from to raise grades https://t.co/0c0eU0qyp0 Via @mashable pic.twitter.com/QK4oKgFvCE — Liquid (@yo_yo_baba) 12 января 2017 г.

D'après le directeur du collège, l'objectif consiste à élaborer un indice de l'efficacité, car le futur d'un écolier ne doit pas dépendre d'un examen isolé mais d'une note plus générale.

© AFP 2016 Joel Saget En Espagne, les parents manifestent contre les devoirs scolaires!

Une classe de 49 élèves participe au projet, dont 13 ont déjà recouru à cette aide tant attendue et inespérée ! Grâce à l'emprunt d'une note, et non pas d'une miette de connaissances, l'insuffisance scolaire pourra être un peu corrigée temporairement. En outre, une mauvaise note devra être rattrapée par de bons résultats lors des examens suivants ou par le biais d'autres activités.

Tout comme dans le système bancaire, le débiteur doit présenter un garant, qui sera obligé de rembourser la dette en cas de nouvel échec du cancre. Ainsi, chaque élève se verra attribuer un taux de crédit.

Les avis des internautes du réseau social chinois Weibo sont très partagés. Les uns estiment que ce système est motivant et accorde une chance à ceux qui ont commis une erreur. Les autres indiquent que la « banque de notes » dévalorisent les examens.

