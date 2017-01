Jane Fonda remet le gentleman libéral Justin Trudeau à sa place

La célèbre actrice américaine Jane Fonda a appelé les fans du premier ministre canadien Justin Trudeau à ne pas se fier à lui si éperdument. Cette annonce fait suite à l'autorisation de construction d'oléoducs dans la province de l'Alberta, dans l'Ouest du Canada.

« Nous l'avons tous considéré comme un mec hyper bien. Quelle déception », a lancé Jane Fonda lors d'un de ses déplacements dans le cadre de la lutte de Greenpeace contre les travaux de prospection des gisements de pétrole, appelant la population à ne pas se laisser endormir par le politicien canadien.

L'actrice américaine explique que Justin Trudeau s'était fendu de belles déclarations sur la protection de l'environnement climatique lorsqu'il avait été élu…

« Présenté comme un héros, aujourd'hui il a trahi tous ses engagements », a déploré la membre de Greenpeace.

Outre Jane Fonda, Leonardo DiCaprio et le cinéaste américain James Cameron figurent parmi les premiers artisans de la lutte contre la prospection pétrolière.

En 2016, Justin Trudeau a ratifié le projet de l'entreprise pétrolière canadienne Kinder Morgan visant à augmenter les capacités de l'oléoduc Trans Mountain qui relie l'Alberta à la côte pacifique.

À l'image d'autres projets industriels importants, tels que l'Enbridge's Northern Gateway à travers la forêt pluviale de Great Bear en Colombie-Britannique, Justin Trudeau s'efforce toujours de marier les exigences des activistes de la protection climatique et des géants pétroliers sur le territoire canadien.

