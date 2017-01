Washington trouvera-t-il une alternative à la base d'Incirlik?

Les autorités turques se déclarent mécontentes par l'absence d'aide américaine dans l'opération de libération de la ville syrienne d'Al Bab et étudient l'option de priver les États-Unis d'accès à la base d'Incirlik, utilisée aujourd'hui par la coalition anti-Daech avec Washington à sa tête.

Pour le brigadier-général turc à la retraite Ali Er contacté par Sputnik, il sera difficile pour Washington de trouver une base alternative en cas de fermeture d'Incirlik.

« L'importance stratégique d'Incirlik pour les États-Unis s'explique par son emplacement sur le territoire d'un pays membre de l'Otan. Cela les autorise à y déployer si nécessaire des élements nucléaires », a indiqué le militaire.

US Department of Defense / SSGT Phil Schmitten Ankara ne contrôle pas l’arme nucléaire US stockée sur sa base d'Incirlik

Selon lui, il est peu probable que les Américains transfèrent leur base pour les opérations au Proche-Orient en Grèce voisine afin de ne pas provoquer une nouvelle escalade des tensions entre Ankara et Athènes. M. Er estime également que le transfert de la base en Roumanie serait l'« option la plus proche », mais pas vraiment envisageable car une telle démarche entraînerait une réaction morbide de la part de Moscou.

Toujours d'après l'interlocuteur de l'agence, le sort de la base d'Incirlik serait lié à l'issue de négociations sur la réunification de Chypre qui se déroulent actuellement à Genève entre les deux gouvernements de l'île, grec et turc.

« Si au terme de ces discussions la Turquie perd son rôle de pays-garant, cela signifiera que les États-Unis sont en train de chercher une place pour y transférer le matériel de leur base actuelle en Turquie », a affirmé le brigadier-général à la retraite.

