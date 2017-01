L'ex-chef rebelle kosovar Haradinaj remis en liberté en France

La justice française a ordonné jeudi la remise en liberté de l'ancien chef du gouvernement kosovar et ex- rebelle Ramush Haradinaj, arrêté le 4 janvier à la demande de la Serbie à l'aéroport de Bâle-Mulhouse en Alsace, à proximité de la frontière suisse. La justice l'a placé sous contrôle judiciaire pour qu'il reste en France en attendant la suite de la procédure.

© AP Photo/ Jean-Francois Badias Des hackers albanais menacent la France suite à l’arrestation de Ramush Haradinaj

Belgrade espère juger cet ex-haut responsable de l'Armée de libération du Kosovo (UCK), qui a occupé le poste de premier ministre pendant cent jours en 2004-2005, le soupçonnant de crimes de guerre sur des civils durant la rébellion contre les forces de Belgrade (1998-1999).

Après une semaine de détention en France, M. Haradinaj est ressorti libre jeudi du tribunal de Colmar où il venait de plaider pour sa remise en liberté, tout en dénonçant une procédure « politique » de la part de Belgrade, relate l'AFP.

L'homme devra déposer son passeport auprès de la police française et répondre à une future convocation, lorsque la demande d'extradition formulée par la Serbie sera examinée sur le fond, ce qui devrait prendre plusieurs semaines.

© AFP 2016 ARMEND NIMANI La Serbie réclame l’extradition de l’ex-premier ministre kosovar

La Serbie reproche à M. Haradinaj d'avoir ordonné, en 1999, au Kosovo, la « détention illicite de civils », lesquels ont « subi tortures, traitements inhumains et viols ». « Certains ont été tués, parfois des mains même de M. Haradinaj », selon les accusations de Belgrade.

« Cette notice Interpol est illégale », a soutenu pour la défense l'avocate de l'accusé, Me Rachel Lindon, soulignant que son client avait été acquitté pour ces faits en 2012 par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).

