Les terroristes chassés de plusieurs ministères libyens à Tripoli

Les commandos du ministère libyen de l'Intérieur ont repris le contrôle sur les bâtiments des ministères libyens de la Défense, de la Justice et de l'Économie, dans la capitale libyenne de Tripoli, a annoncé le porte-parole des forces spéciales libyennes Ashraf as-Sulsi dans une interview accordée à Sputnik.

« Nous avons repris le contrôle de tous les bâtiments que les djihadistes essayaient de contrôler », a indiqué M. as-Sulsi.

Auparavant, la chaîne de télévision saoudienne Al-Arabiya avait déclaré que les terroristes s'étaient emparés des bâtiments des ministères susmentionnés.

À la recherche d'un dialogue politique, la Libye sollicite le concours de Moscou

Selon le site d'information Afrigatenews, se référant à sa propre source au sein de la diplomatie libyenne, l'attaque pourrait avoir été organisée par l'ancien chef du gouvernement islamiste libyen Khalifa al-Ghowel, qui devait faire une déclaration dans un des établissements désormais nettoyés des terroristes.

Le gouvernement de concorde nationale en Libye, formée à l'aide de l'Onu, fonctionne toujours à Tripoli.

