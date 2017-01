© AFP 2016 JOHANNES EISELE Un prix Nobel accuse Apple de fraude fiscale

Le co-créateur de PayPal Peter Thiel, qui figure parmi les grands cerveaux et investisseurs de notre temps et qui est récemment devenu le conseiller high-tech du nouveau président américain Donald Trump, affirme que l'époque Apple est révolue, l'industrie des smartphones ne pouvant proposer rien de nouveau.

« Nous savons ce qu'un smartphone fait et à quoi il ressemble. Ce n'est pas la faute de Tim Cook, mais ce n'est pas un secteur sur lequel il y aura d'autres innovations », a déclaré M. Thiel dans une interview accordée au New York Times.

Et de réaffirmer qu'Apple n'était plus en position d'innover, du fait que les smartphones avaient atteint leur apogée.

[#SONDAGE] Le créateur de PayPal réaffirme la fin de l’ère #Apple.Les smartphones Apple ont-ils atteint leur apogée?https://t.co/AQMFySK15E — Sputnik France (@sputnik_fr) 12 января 2017 г.

​

Peter Thiel, conseiller dédié à la Silicon Valley de Donald Trump, a été l'un des rares entrepreneurs californiens à avoir ouvertement soutenu Donald Trump pendant l'élection présidentielle américaine.

​Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »