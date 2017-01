Saakachvili qualifie le président Porochenko de menteur et de corrompu

Intervenant sur la chaîne de télévision « 112 Ukraïna », l'ex-gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa et ancien président géorgien Mikhaïl Saakachvili a accusé le président ukrainien Piotr Porochenko de mensonges et de corruption, l'enregistrement de sa déclaration est a été postée sur YouTube.

© Sputnik. Denis Petrov Saakachvili se fait mettre le nez dans ses mensonges par un journaliste

« Le pouvoir des voleurs se livre bel et bien à la vente des portefeuilles. Le président ment avec une rare insolence. Il parle de l'argent qui aurait dû se retrouver dans sa poche depuis la douane d'Odessa. Sous ma direction de la région, il n'en a été rien », a déclaré M. Saakachvili.

Et d'ajouter sur sa page Facebook que le nouveau gouverneur de la région d'Odessa Maxim Stepanov n'était qu'un « voleur de plus ».

« Aujourd'hui, Porochenko a ouvertement soutenu deux bandits locaux, notamment le séparatiste Guennadi Troukhanov, maire d'Odessa, qui avait détourné le budget de la ville et le président du conseil régional Anatoli Ourbanski, qui avait dilapidé le budget de la région, parlant en leur présence de ma ‘corruption'. Qu'y-a-t-il de plus cynique que ça !? », s'est indigné l'ex-président de Géorgie.

Plus tôt dans la journée de jeudi, le président ukrainien a nommé Maxim Stepanov nouveau gouverneur de la région d'Odessa.

« C'est un homme qui a l'intention de travailler ici au lieu de se rendre en tournées à l'étranger, un homme qui est prêt à prendre des engagements précis et à les respecter », a affirmé le chef de l'État ukrainien.

Mikhaïl Saakachvili a motivé sa démission du poste de gouverneur de la région d'Odessa en novembre dernier par l'impossibilité de redresser la situation dans une seule région alors que toute l'Ukraine se trouvait sous l'emprise de fonctionnaires corrompus qui « capitalisaient le sang des soldats de Maïdan, après avoir trahi l'idée de la révolution ukrainienne ». Piotr Porochenko a reçu cette démission et a même privé M. Saakachvili du poste de conseiller présidentiel.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »