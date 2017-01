L’élection de Trump a coûté un milliard de dollars à Soros

Le milliardaire américain George Soros a perdu près d'un milliard de dollars (942 M EUR) suite à l'élection du républicain Donald Trump à la présidence des États-Unis, écrit le Wall Street Journal, se référant à des sources.

« Le gestionnaire de fonds et milliardaire George Soros a perdu près d'un milliard de dollars en raison du rallye boursier provoqué par l'élection surprise de Donald Trump », relève l'auteur de l'article.

Et d'expliquer qu'en misant à tort sur une inquiétude des marchés financiers après l'élection du candidat républicain, le financier avait perdu gros.

« M. Soros a été prudent sur le marché en novembre et est devenu plus baissier immédiatement après l'élection de M. Trump, misant sur une réaction négative des marchés à l'élection de Donald Trump, mais cette stratégie s'est avérée perdante, alors que la Bourse s'est ralliée à l'idée que la politique menée par le président élu stimulerait les bénéfices des entreprises et l'économie toute entière », constate le quotidien économique.

George Soros n'a pas su prévoir l'impact négatif du triomphe de Donald Trump sur ses affaires.

