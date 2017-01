Assange accepte d’être extradé vers les USA à une condition

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, accepte d'être extradé vers les États-Unis si le président sortant Barack Obama accorde sa grâce à l'ex-soldat américain Chelsea Manning, condamné pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site WikiLeaks, a annoncé jeudi ce dernier.

« Si Obama accorde la grâce à Manning, Assange accepte l'extradition vers les États-Unis, en dépit de l'anti-constitutionnalité flagrante » du département américain de la Justice, a écrit WikiLeaks sur Twitter.

Julian Assange est réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres depuis juin 2012 pour éviter une extradition vers la Suède où des accusations de viol sont portées à son encontre et que le fondateur de WikiLeaks nie.

Âgé de 45 ans, Julian Assange, de nationalité australienne, craint que Stockholm ne l'extradie vers les États-Unis où il devrait répondre de la publication par WikiLeaks de centaines de milliers de documents militaires et diplomatiques diffusés par Chelsea Manning.

L'ancien militaire, transsexuelle qui s'appelait auparavant Bradley Manning, a été condamné en août 2013 pour avoir transmis plus de 700 000 documents confidentiels au site WikiLeaks.

Ses sympathisants placent leur espoir dans la grâce de Barack Obama avant que celui-ci ne quitte ses fonctions dans quelques jours, même si la Maison Blanche a déjà fait savoir qu'une telle mesure de clémence était exclue.

Chelsea Manning a déjà tenté à deux reprises de mettre fin à ses jours.

