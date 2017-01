Zakharova: RT et Sputnik sont des moyens d'expression d'un point de vue alternatif

La chaîne télévisée RT et l'agence Sputnik expriment un point de vue alternatif, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova lors d'un point de presse régulier.

La diplomate a rappelé que la majeure partie du rapport publié par Washington sur le piratage présumé du Conseil national démocrate par la Russie et sur les manœuvres russes destinées à influencer les élections présidentielles était consacrée à l'influence exercée par les médias russes, dont la RT et Sputnik, sur la politique des États-Unis.

© AFP 2016 SAUL LOEB Rapport sur l’ingérence russe dans les élections, les USA fidèles à eux-mêmes

« J'ai de nouveau une question à poser à ceux qui l'ont rédigé (le rapport, ndrl) : êtes-vous au courant de l'existence de ressources comme la "Voix de l'Amérique" et "Radio Liberté" ? J'ai l'impression que ceux qui ont rédigé ce rapport ne parlent tout simplement pas russe. S'ils parlaient russe et s'ils avaient consacré deux minutes de leur temps au matériel publié en russe par ces ressources, ils nous auraient téléphoné pour s'excuser, car la propagande que mènent ces ressources est difficile à trouver ailleurs (…). Le flot de propagande déversé par ces ressources n'a pas son pareil. Nous savons qui les finance, comment elles sont financées, comment y sont publiées les informations. Ce n'est pas un engagement, c'est de la propagande pure et dure », a indiqué la porte-parole.

Selon elle, le rapport a surtout visé les médias russes, quoique les ressources citées ci-dessus aient publié des informations sur les événements politiques en Russie et aient été impliquées dans les actions des mouvements de protestation.

« Après cela, vous osez nous parler de l'action propagandiste de la RT et de Sputnik ? La RT et Sputnik expriment simplement un point de vue alternatif qui a su finalement faire son chemin dans le flot du mainstream occidental », a expliqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

Elle a également conseillé à ceux qui accusaient les médias russes de propagande de lire les articles publiés par « Radio Liberté ».

« Vous aurez honte, car ils le font avec l'argent de vos contribuables », a souligné Maria Zakharova.

