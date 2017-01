Auditions US interrompues: défaillance technique ou la Main du Kremlin?

© AFP 2016 SAUL LOEB Rapport sur l’ingérence russe dans les élections, les USA fidèles à eux-mêmes

Le futur directeur de la CIA, Mike Pompeo, a été auditionné par le Sénat américain ce jeudi. Pourtant, son audition de confirmation a malencontreusement été interrompue lorsque le chef adjoint du comité spécial sur le renseignement Mark Warner est passé à la partie de son discours contenant des accusations à l'encontre de la Russie. Immédiatement après le mot « Russie », ô fatalité, l'électricité a été coupée…

« Nous attendons également de vous que la Russie…», disait alors Mark Warner à Mike Pompeo, mais avant de finir sa phrase l'émission a été interrompue.

L'audition a été arrêtée pendant 10 minutes. Certains utilisateurs de Twitter, présents lors de la réunion, ont écrit que les problèmes avaient été causés par une interruption de fourniture d'électricité. Mais les législateurs eux-mêmes ont plaisanté, évoquant « une diversion politique ».

L'autre incident est survenu avec la diffusion sur internet de la chaîne parlementaire américaine C-SPAN qui a été interrompue pendant une dizaine de minutes et remplacée par un programme de la chaîne d'État russe RT.

L'incident de vendredi s'est produit vers 14h30, alors que C-SPAN retransmettait une audition à la Chambre des représentants, consacrée au gendarme de la Bourse américaine (SEC).

« Comme RT est l'une des chaînes que nous surveillons régulièrement, nous supposons que c'est un problème de routage interne. Si cela change, nous vous le ferons à coup sûr savoir », a indiqué la chaîne américaine sur son compte Twitter.

Bien qu'il ne s'agisse pour le moment que de défaillances techniques, en ces temps de paranoïa généralisée où la Russie est accusée d'avoir piraté les sites du Parti démocrate, où la chaîne russe RT se trouve plus souvent qu'à son tour accusée de servir d'organe de propagande du Kremlin, qui sait si dans leur recherche d'un bouc émissaire les autorités américaines ne tomberont pas de nouveau sur Moscou. Croisons les doigts…

