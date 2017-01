Guccifer 2.0: « Je n’ai aucun lien avec la Russie et n’agis qu’à mon gré»

Le hacker Guccifer 2.0 a réfuté les accusations portées contre lui par les services de renseignement américain, selon lesquelles il serait de mèche avec le gouvernement russe.

« J'espère que je vous ai manqué. D'ailleurs, je vois qu'on vous empêche d'oublier mon nom. Les services de renseignement américains ont récemment publié quelques rapports sur mes liens présumés avec la Russie. Je tiens à mettre les choses au clair : ces accusations relèvent du domaine de la spéculation », a écrit le hacker dans son blogue.

« Les preuves techniques qu'on y expose, poursuit-il, ne résistent pas à un examen minutieux. Il s'agit d'une falsification pure et simple. »

Il a également indiqué que le logiciel de piratage mentionné dans le rapport « était téléchargé sur Internet et disponible à tous ». À l'en croire, beaucoup de hackers se servent de ce logiciel et le fait d'ajouter ce détail dans le rapport visait à le rendre « plus plausible ».

« J'ai utilisé une autre méthode pour pirater le système du Comité national des Démocrates (DNC). J'ai trouvé un point faible dans le logiciel NGP VAN, dont se servait les membres du Comité », a-t-il expliqué.

« Forcément, les services de renseignement falsifient délibérément les preuves. À mon avis, ils font le jeu des démocrates, cherchant à accuser des entités étrangères de leur défaite aux élections. Il ne reste qu'une semaine avant la fin du mandat de Barack Obama, et je crois qu'on va voir d'autres fakes surgir au cours des jours à venir », a-t-il relevé en guise de conclusion.

Le rapport intitulé « Évaluation des actions et des intentions de la Russie lors des élections américaines », préparé par la CIA, le FBI et la NSA, a été publié en version abrégée le 6 janvier. Selon le document, le président russe Vladimir Poutine en personne a donné l'ordre de lancer une campagne visant à influer sur le processus politique aux États-Unis et à discréditer la candidate démocrate Hillary Clinton.

Le rapport a été qualifié de « communiqué de presse » et de « politisé » par le fondateur de WikiLeaks Julian Assange, mais a également écopé de plusieurs autres critiques. Les sources du rapport ? Essentiellement, des citations de la rédactrice en chef de la chaîne de télévision russe RT (« principal instrument de propagande du Kremlin », selon le rapport) Margarita Simonyan, ainsi que des reportages de la télévision russe et de RT mais aussi des tweets. Certaines informations appelées à étayer les accusations datent d'il y a cinq ans.

