Chaque semaine un enfant commet un meurtre aux USA

Les Américains tirent la sonnette d'alarme : au cours des deux dernières années, chaque semaine, de jeunes enfants ont tiré sur au moins une personne. Ainsi, en 2016, ils ont été responsables d'un plus grand nombre de fusillades que les djihadistes.

Ces statistiques pour le moins alarmantes, citées par le Washington Post et le site Mic , mettent en avant le problème du port d'armes aux États-Unis. Débattu depuis des années, celui-ci reste toujours non résolu sous prétexte que la constitution américaine, notamment son deuxième amendement, garantit à tout citoyen le droit de porter une arme pour assurer sa propre défense. Le document semble pourtant ne pas prendre en compte le fait que pistolets et fusils puissent servir non seulement à l'autodéfense, mais aussi à l'agression, y compris non volontaire, comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit d'enfants, qui trouvent facilement les armes chargées de leurs parents…

Or, la démocratie qui se veut modèle n'est toujours pas parvenue à trouver un moyen pour encadrer le port d'armes. Face à ce problème, des militants ont lancé une campagne baptisée Brady Campaign qui se donne pour objectif de réduire de moitié la violence par arme d'ici 2025. Comme l'indique l'organisation, plus de 300 millions d'armes à feu circulent aux États-Unis. Mais plus effrayant encore : on peut trouver une arme dans une maison sur trois où il y a des enfants.

Afin de sensibiliser les Américains aux risques, Brady Campaign a diffusé sur la Toile une vidéo qui met en garde, une fois de plus, contre le danger que représentent les armes qui tombent trop facilement entre les mains des enfants aux États-Unis.

