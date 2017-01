Quand Poutine relance les ventes... de saké !

Le stock du saké « La Belle de l'Orient », loué par Vladimir Poutine lors de sa conférence de presse au terme de sa visite au Japon a été épuisé en quelques jours après le départ du chef d'État russe, a annoncé à Sputnik Takafumi Sumikawa, le chef de la distillerie Sumikawa Shuzo.

« Le saké ʺLa Belle de l'Orient. Premier étendardʺ qui avait été apprécié par le président Poutine a disparu de nos dépôts en moins d'une semaine. Nous fabriquons cette marque à raison de 20 000 bouteilles par an. Nous ne savions pas qu'elle serait présentée au président russe et nous ne nous attendions pas du tout à une telle réaction de nos clients. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Aujourd'hui, on est en rupture totale de stock. Actuellement, la liste d'attente pour acheter ʺLa Belle de l'Orient. Premier étendardʺ dégusté par le président russe, est de deux à trois mois », a indiqué le responsable.

Vers la fin de la conférence de presse finale du 16 décembre, Poutine a répondu à un journaliste qu'il « n'avait réussi à toucher qu'à une seule source chaude, celle d'un saké de fabrication locale nommé ʺLa Belle de l'Orientʺ. »

La fabrication de « La Belle de l'Orient » prend d'habitude 40 jours, par lot de 1 500 bouteilles de 72 à 180 cl.

« Actuellement, chaque lot est immédiatement acheté par les clients, les clients suivants sont obligés d'attendre 40 jours pour acheter ce saké. On n'a jamais vu ça », a déploré le chef de la distillerie.

Le président russe Vladimir Poutine s'et rendu en visite officielle au Japon du 15 au 16 décembre 2016. La première journée de la visite s'est déroulée dans la préfecture de Yamaguchi, la circonscription électorale du Premier ministre Shinzo Abe et patrie de ses ancêtres. Lors d'un dîner de travail, on a servi à table le saké « La Belle de l'Orient ».

