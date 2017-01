Procédure judiciaire contre Apple: les utilisateurs d’iPhone ont le feu vert

La justice américaine a donné son feu vert: les fidèles d'Apple qui affirment que le monopole du géant sur son magasin d'applications App Store leur empêche d'acheter des titres moins chers ailleurs peuvent désormais tenter de défendre leur point de vue au tribunal. Ce droit leur a été accordé jeudi par une cour fédérale d'appel californienne, annonce Reuters.

L'instance judiciaire a ainsi invalidé un précédent jugement favorable à Apple. Un groupe d'usagers de l'iPhone poursuit Apple depuis 2012, au motif qu'ils ne peuvent exécuter que des applications achetées depuis l'App Store, ce qui constitue à leurs yeux une pratique anti-concurrentielle.

Apple a soutenu de son côté que ces derniers ne pouvaient pas le poursuivre parce qu'il était un simple intermédiaire qui « loue de l'espace » à des développeurs fixant librement le prix de leurs applications. Le groupe californien touche cependant une commission de 30 % sur chaque application vendue sur son App Store.

Jusqu'ici la question était de savoir si Apple pouvait ou non être poursuivi pour monopole abusif sur son magasin d'applications. Si la plainte des consommateurs aboutit, le groupe californien pourrait être amené à ouvrir son iPhone à d'autres magasins d'applications. Apple s'est de son côté abstenu de tout commentaire.

