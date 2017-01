L'ancien procureur général adjoint d'Ukraine Renat Kouzmine a appelé le chef du Service de sécurité du pays (SBU) Vassili Gritsak à ouvrir une enquête pour haute trahison contre le président ukrainien Piotr Porochenko.

L'ancien fonctionnaire a publié une déclaration ad hoc sur sa page Facebook.

« Afin de défendre les intérêts du peuple ukrainien je vous prie (…) de lancer une enquête criminelle pour haute trahison commise par Piotr Porochenko, son entourage le plus proche ainsi que par les top managers de Roshen », a écrit Kouzmine.

Il a expliqué que Porochenko « commet systématiquement des actes portant préjudice à l'Ukraine ».

Notamment, toujours selon l'ancien procureur général adjoint, le président ukrainien avait organisé le travail de sa fabrique de chocolat dans la ville russe de Lipetsk pour écouler sa production en Crimée.

Auparavant, le député du parlement ukrainien Alexandre Onichtchenko a déclaré que le président ukrainien Piotr Porochenko avait soudoyé plusieurs fois des députés de la Rada suprême.

