Moscou n’aspire pas à revenir au sein du G8

La restitution du format G8 n'est pas évoquée dans les couloirs du Kremlin, a indiqué vendredi le porte-parole du président russe Dmitri Peskov.

« Ce thème n'est pas débattu à Moscou », a-t-il indiqué.

À la question de savoir si Moscou accepterait de revenir au format du G8 si une telle proposition lui était adressée, le responsable a souligné que pour la Russie, la priorité était d'être membre du G20 et que les leaders du G7 n'avaient rien proposé au Kremlin.

« Nous n'avons pas une seule fois entendu de déclaration de chef d'État, qui continuent de se rassembler dans le format G7, qui exprimerait la volonté d'inviter la Russie ou d'autres pays. En ce qui concerne la Russie, quelles que soient les éventuelles propositions et invitations, la priorité est de participer au G20, le président de la Fédération de Russie en a plus d'une fois parlé », a dit M. Peskov.

Le chef de la diplomatie italienne Angelino Alfano s'est prononcé à deux reprises en un mois pour le retour au format G8, avec la participation de la Russie.

Sergueï Lavrov dévoile les axes majeurs de la politique extérieure russe

Le forum des pays industrialisés a représenté un ensemble de huit membres à partir de 1998. Mais en 2014, suite au rattachement de la Crimée à la Russie provoqué par le coup d'État en Ukraine, les membres du club ont décidé de ne pas se réunir à Sotchi (Russie), comme prévu, mais de se rassembler à Bruxelles sans Moscou. Ils entendaient ainsi dénoncer la politique russe en Crimée.

Selon le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, Moscou n'entreprenait aucune démarche pour retourner au G8 et n'envisage pas de le faire.

