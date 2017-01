Moscou: les terroristes utilisent du sarin et de l'ypérite en Syrie et en Irak

Les membres des groupes Daech et Front al-Nosra et d'autres formations terroristes utilisent du gaz moutarde et de l'ypérite en Syrie et en Irak, a annoncé vendredi Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères.

« Nous sommes préoccupés par les actes récurrents de terrorisme "chimique" au Proche-Orient, notamment en Syrie et en Irak. Les terroristes de Daech, du Front al-Nosra et d'autres groupes extrémistes utilisent des produits chimiques industriels, comme le chlore, mais aussi des armes chimiques (ypérite et sarin) », a indiqué Mme Zakharova.

Rappelons que l'un des premiers cas d'utilisation de sarin par Daech en Syrie remonte au printemps 2013. Une attaque terroriste aux armes chimiques a fait de nombreux morts en été 2013 au Ghouta oriental. Plusieurs pays ont alors essayé d'en rejeter la responsabilité sur le président syrien Bachar el-Assad. Les terroristes de Daech ont notamment utilisé des obus chargés en gaz toxique au cours d'une attaque contre une base aérienne de la province syrienne de Deir ez-Zor, en avril 2016, ce qui a provoqué de graves problèmes respiratoires chez les militaires touchés.

En Irak, Daech a saisi des quantités significatives de chlore industriel et il est fort probable que les terroristes soient capables de fabriquer du gaz moutarde par leurs propres moyens. Ils l'ont utilisé sporadiquement lors de leurs campagnes, notamment lors d'une attaque contre les milices kurdes (Peshmergas) en avril 2016. Le 10 mai, des militaires irakiens ont déclaré avoir détecté un laboratoire d'armes chimiques utilisé par Daech. Le site recelait de grandes réserves de chlore et d'autres substances toxiques, ainsi que des équipements destinés à fabriquer des armes chimiques.

© AFP 2016 Abd Doumany Les terroristes ont utilisé du gaz moutarde contre les civils en Syrie

« Dans ce contexte, il est à noter l'avis des experts occidentaux. Ils ont reconnu que les terroristes avaient augmenté considérablement leur potentiel technologique dans le domaine de la synthèse de matières toxiques suite à la prise de la ville irakienne de Mossoul, et notamment de la bibliothèque et du laboratoire de l'Université de Mossoul, en été 2014. La situation s'est aggravée après que plusieurs anciens officiers de l'armée irakienne engagés au programme d'armes chimiques de Saddam Hussein, avaient rejoint Daech. Les terroristes ont en outre invité des chimistes diplômés étrangers », a noté Maria Zakharova.

La Russie a plusieurs fois appelé la communauté internationale à coordonner ses efforts en vue de mettre fin au terrorisme chimique. Moscou a proposé d'adopter une résolution spéciale du Conseil de sécurité de l'Onu.

« Malheureusement, le parti pris politique et la position anti-Assad des "amis de la Syrie" a empêché d'adopter cette résolution et d'écarter cette menace. Qui plus est, ces "amis" essaient toujours de rejeter la responsabilité des provocations sur le gouvernement d'Assad contrairement à la logique d'évolution des événements et au bon sens », a ajouté la porte-parole.

