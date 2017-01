RT dit manquer de pop-corn pour assister à tous les couacs russophobes US

Après que la chaîne de télévision dédiée aux informations officielles C-SPAN a remplacé accidentellement la retransmission d'une séance du Congrès des États-Unis de par une émission de RT, les médias mainstream s'en sont pris à la Russie la soupçonnant, comme d'habitude, de piratage. La réaction de la chef de rédaction de la chaîne de télévision RT et de Sputnik Margarita Simonian à ce propos n'a pas tardé à surgir.

« Je commence à croire que les hackers russes ont piraté la tête de tous les médias mainstream américains. La chaîne C-SPAN a déjà déclaré elle-même que l'interruption de l'émission n'était rien d'autre qu'une erreur interne, pourtant les médias mainstream, dans leur hystérie habituelle, continuent d'affirmer que nous (les Russes, ndlr) les avons piratés. On manque de pop-corn, à la rédaction, pour surveiller tout cela », a-t-elle ironisé.

Le discours de la congressiste Maxine Waters, connue pour ses vives critiques à l'égard du président élu Donald Trump, lors de la séance plénière de la commission de la Bourse américaine (SEC) de la Chambre des représentants des États-Unis, a été interrompue par l'émission de la chaîne RT pendant 10 bonnes minutes.

Plus tard, le portail Web Fortune a publié un article intitulé « C-SPAN a avoué être brièvement piraté par un site de nouvelles russe », mais a été forcé d'en changer le titre pour « La diffusion de C-SPAN a été brièvement interrompue par une chaîne de nouvelles russe ».

Selon la chaîne C-SPAN, il s'agit d'un simple couac technique, à savoir un problème de routage interne.

Statement from C-SPAN about January 12 Online Signal Interruption pic.twitter.com/dlkSOntJgz — CSPAN (@cspan) 13 января 2017 г.​

Pourtant, en ces temps de paranoïa généralisée où la Russie est accusée de tous les maux, certains utilisateurs des réseaux sociaux sont convaincus que l'émission de la chaîne RT a été diffusée en direct avec l'aide des « hackers russes ».

En décembre dernier, les malheureux de C-SPAN avaient également diffusé, dans l'attente de la manifestation de militants de Trump dans l'État de l'Ohio, l'intervention de Vladimir Poutine auprès du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe). En général, c'est le titre « L'émission commence bientôt » qui doit être automatiquement retranscrit sur les écrans par C-SPAN.

La couverture de l'audience des chaînes publiques C-SPAN, C-SPAN 2 et C-SPAN 3 totalise près de 30 millions de téléspectateurs par jour.

