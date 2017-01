Des militaires turcs demandent l’asile en Norvège

Six mois après le coup d'État avorté, des militaires turcs qui servent sur les bases de l'Otan en Europe cherchent à obtenir l'asile politique dans le pays où ils sont déployés. Cette fois, un groupe d'officiers et de diplomates s'est tourné vers les autorités de Norvège, annonce le journal Verdens Gang.

Selon le média, les personnes en question étaient en service en Norvège, quand, l'automne dernier, les autorités turques leurs ont demandé de revenir en Turquie pour être interrogées dans le cadre de l'enquête sur le putsch de juillet. Or, craignant pour leur vie, les militaires et les diplomates ont refusé d'obtempérer, indique le journal, qui ajoute que l'adresse norvégienne à laquelle ces personnes habitent à ce jour est tenue en secret.

« Il est impossible maintenant de revenir. J'ai été licencié de mon service en Norvège, mon passeport est annulé. Si je rentre, je serai arrêté, je risque de subir de la violence et d'être forcé à livrer de faux témoignages », explique l'un des demandeurs, cité par Verdens Gang.

Comme l'indique le journal, les militaires et les diplomates ont déjà déposé des demandes auprès du service turc de l'immigration et démentent leur implication dans le putsch survenu en Turquie, en juin.

La Grèce extradera en Turquie les putschistes en fuite

Ce n'est pas la première fois que des citoyens turcs adressent des demandes de ce type aux autorités européennes. En octobre et en novembre, plusieurs détenteurs de passeports diplomatiques, dont d'anciens fonctionnaires et des membres de leurs familles, ont demandé l'asile à l'Allemagne. En outre, plusieurs militaires qui seraient impliqués dans la tentative de putsch ont trouvé un refuge provisoire en Grèce. Cependant, en automne, le service d'asile grec a rejeté leurs demandes d'asile.

