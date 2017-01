Facebook en panne pour de nombreux utilisateurs du monde entier

De nombreux utilisateurs dans le monde entier ont du mal vendredi à se connecter au réseau social Facebook, annoncent-ils sur d'autres réseaux sociaux.

Just waiting for Facebook pages to get back online #facebookdown pic.twitter.com/T0OCfalOHl

— nasir wajid (@wajid_nasir) 13 janvier 2017

Selon le site web DownDetector, qui permet aux utilisateurs de signaler des problèmes avec leur service Internet, la panne a touché une partie de l'Europe centrale, ainsi que l'ouest et l'est des Etats-Unis. D'ailleurs, des internautes français, italiens, espagnols et allemands ont aussi eu des problèmes de connexion.