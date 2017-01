L’armée syrienne rétablit le contrôle de la source d’eau potable de Damas

L'armée gouvernementale syrienne et les volontaires ont chassé vendredi les terroristes de la banlieue de Damas qui abrite la seule source d'eau potable de la capitale syrienne, a annoncé l'agence RIA Novosti citant une source informée.

« L'armée syrienne a complètement libéré le village de Buseima, dans la vallée du Barada, rétablissant le contrôle de la source d'eau d'Ayn-al-Fiji qui alimente en eau potable Damas et ses environs », selon l'interlocuteur de l'agence.

© AP Photo/ Wadi Barada En Syrie, l’eau est une arme

Les sapeurs sont actuellement en train de déminer les approches près de la source d'eau.

« Les ingénieurs s'attèleront immédiatement à leur tâche pour rétablir l'approvisionnement de la ville en eau », toujours selon la même source.

Les terroristes s'étaient emparés de la source d'eau d'Ayn-al-Fiji le 22 décembre 2016, privant cinq millions d'habitants de Damas d'eau potable. Les membres du Front al-Nosra ont détruit l'infrastructure d'Ayn-al-Fiji et ont notamment endommagé les pompes d'eau.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'eau est bien utilisée comme une arme dans le conflit syrien.

