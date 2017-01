Donald Trump veut des navires moins chers pour la Marine US

Le futur numéro un américain Donald Trump a insisté sur une réduction du coût de construction de nouveaux navires dans le cadre du programme d'augmentation du nombre d'unités de combat de la Marine américaine, a déclaré Thomas Moore, vice-amiral et directeur du Commandement des systèmes navals maritimes des États-Unis (NAVSEA).

« L'Industrie et la Marine américaines se sont engagées à diminuer les prix. La position de Trump est claire et rendue publique. (…) Les perspectives de renforcement de la Marine américaine inspirent, mais il faudra beaucoup travailler », a affirmé le vice-amiral à l'issue de la rencontre avec Donald Trump et l'administration transitoire.

Pour lui, le futur chef d'État a adopté une approche business.

Lors de sa campagne présidentielle, le candidat républicain avait prôné l'augmentation du nombre de navires militaires de 272 à 350, tandis que le plan de l'administration Obama n'en prévoyait que 308, parallèlement à la baisse du coût de construction du matériel de guerre.

En outre, Donald Trump avait également exigé la révision complète du projet cauchemardesque de l'US Air Force, celui du chasseur F-35, le plus cher de l'histoire de l'aviation.

