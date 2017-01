Les Démocrates pas les bienvenus à l’investiture de Trump?

Des représentants du parti démocrate des États-Unis se plaignent des difficultés rencontrées afin d'obtenir des tickets pour la cérémonie d'investiture du président élu Donald Trump, écrit le site Politico, citant une employée de la Chambre des représentants des États-Unis, Kim Fuller.

À l'en croire, les Républicains auraient obtenu leurs invitations automatiquement, tandis que leurs opposants politiques, pour la plupart des Démocrates, seraient obligés de déposer une demande officielle à ces fins, ce qui n'offre par ailleurs aucune garantie qu'elle ne reste pas lettre morte.

« Non seulement c'est injuste, mais cela augmente aussi le clivage entre nos partis, et cela confirme notre inquiétude concernant le fait qu'on ne va pas prendre notre avis en considération », a indiqué Mme Fuller, tout en soulignant que « de nos jours, la situation était pire que jamais ».

© AFP 2016 Yuri Gripas Obama se venge contre Israël pour son soutien à Trump

Toujours est-il que certains Démocrates ont supposé que ces difficultés s'expliquaient par le fait que le Comité chargé de l'investiture était mal géré.

La cérémonie officielle d'investiture du 45e président américain, Donald Trump, est prévue pour le 20 janvier 2017.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »