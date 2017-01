Un haut responsable d'Al-Qaïda éliminé au Yémen

© AP Photo/ Hasan Jamali Les chars canadiens livrés à Riyad bientôt au Yémen?

Abd al Ghani al Rasas a été abattu dimanche dernier dans un raid mené par l'aviation américaine dans la province yéménite de Baïda (centre), a fait savoir le porte-parole du département de la Défense Peter Cook.

« Cette frappe a éliminé un haut dirigeant d'Aqpa et un chef de file dans la région, ce qui va perturber les opérations terroristes d'Aqpa au Yémen et dans la région », a affirmé le porte-parole dans un communiqué de presse.

Al-Qaïda dans la péninsule arabique, considéré comme la branche la plus active d'Al-Qaïda, a notamment revendiqué la tuerie du 7 janvier 2015 dans les locaux de Charlie Hebdo à Paris.

Au Yémen, Aqpa et les djihadistes Daech exploitent le conflit entre le gouvernement et les rebelles houthis pour étendre leur main-mise sur le pays, notamment dans le sud et le sud-est. Depuis 2014, les hostilités ont fait plus de 7 000 morts et provoqué une grave crise humanitaire.

Les opérations américaines contre Aqpa au Yémen sont distinctes de celles de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre les Houthis depuis mars 2015.

