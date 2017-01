Alep: le plan du gouvernement pour faire renaître la ville de ses ruines

© AFP 2016 George Ourfalian L’armée syrienne trouve des produits chimiques d’origine saoudienne à Alep

Deuxième ville de Syrie et bastion industriel, Alep a été pratiquement rasée en quatre ans de conflit violent. Mais après la victoire de l'armée, la ville commence à renaître de ses cendres. Husein Diab, gouverneur de la province, se fixe pour objectif de faire revenir les habitants dans leurs maisons et de relancer l'industrie. 14 contrats pour un montant total de plus d'un milliard de livres syriennes (soit plus de 4 millions d'euros) ont été déjà signés dans le cadre d'une vaste campagne de restauration d'Alep.

« De nouveaux contrats prévoient le dégagement et l'évacuation des ruines ainsi que le rétablissement des services communaux et de l'infrastructure des quartiers dévastés d'Alep-Est », explique à Sputnik Husein Diab.

Selon lui, ce n'est que la première partie des contrats. Ensuite, c'est l'État qui prendra à sa charge les travaux.

« Il faut dégager des décombres les routes principales qui relient les différents quartiers de la ville. On pourra alors passer à la restauration des quartiers industriels et artisanaux, des bâtiments, des établissements publics, des quartiers les plus peuplés et de ceux qui ont été les moins détruits et indemniser les civils », poursuit le gouverneur.

Le premier ministre syrien, Imad Hamis, s'est récemment rendu à Alep avec une délégation des ministres. Le chef du gouvernement a indiqué que le budget d'État était ouvert pour reconstruire Alep et qu'il était nécessaire d'élaborer un projet stratégique et concret pour atteindre cet objectif. Et pour faire renaître l'économie, il faut d'abord relancer l'industrie, a indiqué Imad Hamis, qui explique que celle-ci entraînera le rétablissement du commerce et de l'agriculture.

Selon des estimations encore provisoires, les hostilités à Alep-Est ont causé 800 milliards livres syriennes de dégâts (3,5 milliards d'euros), les dommages qu'a subi le secteur privé sont évalués à plus de 2 milliards de livres syriennes, soit près de 10 millions d'euros.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »