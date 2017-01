Trump évoque une possible levée des sanctions antirusses

Dans un entretien avec le Wall Street Journal , Donald Trump a promis de maintenir, « au moins pour un certain temps », les sanctions antirusses imposées le mois dernier sous prétexte de l'ingérence présumée de Moscou dans la présidentielle américaine. Pourtant, si la Russie coopère avec les États-Unis dans des domaines tels que la lutte contre les djihadistes, ces sanctions pourraient être levées, a laissé entendre le président élu.

« Si l'on s'entend bien et si la Russie nous aide, à quoi bon de maintenir ces sanctions contre quelqu'un qui fait de belles choses? », s'interroge M. Trump.

Le nouveau chef de la Maison Blanche s'est également dit prêt à rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine après son investiture au poste présidentiel programmée pour le 20 février.

© AFP 2016 Joshua Lott Obama proroge les sanctions contre la Russie

Le 29 décembre dernier, le président sortant Barack Obama a décrété une série de sanctions contre Moscou pour la prétendue ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine, déclarant « persona non grata » 35 diplomates russes et imposant des sanctions contre neuf entités russes.

Vendredi 13 janvier, M. Obama a prolongé jusqu'en mars 2018 les sanctions introduites à l'encontre de Moscou début 2014 sur fond de crise ukrainienne.

