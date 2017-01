La Turquie érige un mur à ses frontières avec la Syrie et l'Irak

La Turquie a érigé le long de ses frontières avec la Syrie et l'Irak un mur en béton de 330 kilomètres de long accompagné de 191 kilomètres de fils barbelés, annonce l'agence Anadolu.

Selon l'agence, l'état-major général turc a annoncé que grâce à ces mesures, les gardes-frontières ont empêché l'année dernière 57 186 tentatives d'intrusion illégale sur le territoire turc, essentiellement (89,5%) depuis la Syrie. 424 641 citoyens de 74 pays du monde ont été interpellés.

© AFP 2016 Dado Ruvic L’accord entre l’UE et la Turquie n’a fait que changer les itinéraires migratoires

Toujours selon l'état-major général turc, le nombre de mercenaires qui tentent de rejoindre Daech a été divisé par sept par rapport à 2015.

La Turquie a lancé l'opération Bouclier de l'Euphrate le 24 août 2016. Selon les militaires turcs, le nombre de tirs effectués depuis les territoires syriens auparavant contrôlés par les djihadistes de Daech a été divisé par trois.

