Plus de 150 kilos d'explosifs saisis chez des néonazis en Allemagne

Les matières explosives ont été découvertes dans un domicile à Lauterecken, en Rhénanie-Palatinat, à l'ouest du pays, au cours d'une opération menée le 29 décembre. Deux hommes âgés de 18 et 24 ans ont été arrêtés par la police, rapporte l'agence de presse DPA.

Les policiers ont également trouvé un engin explosif improvisé avec un signe de la Waffen-SS sur les lieux. Selon le parquet de Zweibrücken, les interpellés sont soupçonnés de possession illégale d'explosifs et de préraration d'« un crime grave ».

Pour leur part, les deux suspects nient leur culpabilité et déclarent être des « pyrotechniciens amateurs » qui voulaient utiliser des explosifs lors des célébrations du Nouvel An.

