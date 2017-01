Oups: un journaliste américain forcé de répéter 28 fois le mot «Russie»

Les téléspectateurs américains ont été les témoins d'un couac technique survenu jeudi soir lors de l'émission Hardball, diffusée sur la chaîne de télévision américaine MSNBC. Suite à cette défaillance, le chroniqueur du Washington Post David Ignatius a été forcé de répéter 28 fois le mot « Russie ».

La discussion était consacrée à l'intervention supposée du Kremlin dans les élections américaines.

« Vous avez entendu parler aujourd'hui le général Mattis, Mike Pompeo, directeur de la CIA, ils ont tous pratiquement juré qu'ils s'en tiendraient à une approche rigide à l'encontre de la Russie <…> », déclarait le chroniqueur quand l'enregistrement a été coupé.

En raison de cette défaillance technique, David Ignatius a répété le dernier mot presque trente fois. Ironie du sort, il s'agissait du mot « Russie ».

Le porte-parole de MSNBC a déclaré que « l'émission a été enregistrée à l'avance, et qu'il s'agissait d'un problème technique qui avait été résolu en quelques secondes ».

Pourtant, l'incident est devenu la risée de spectateurs, compte tenu de l'obsession des hackers russes répandue dernièrement dans des pays occidentaux.

« Fans de théories du complot, attachez vos ceintures », a ironisé un journaliste du portail Mediaite.

La situation est d'autant plus comique qu'il s'agit de la troisième défaillance survenue en une journée.

Le 12 janvier, le futur directeur de la CIA, Mike Pompeo, a été auditionné par le Sénat américain. Son audition de confirmation a malencontreusement été interrompue lorsque le chef adjoint du comité spécial sur le renseignement Mark Warner est passé à la partie de son discours contenant des accusations à l'encontre de la Russie. Immédiatement après le mot « Russie », Ô fatalité, une panne de courant s'est produite…

Un autre incident est survenu avec la diffusion sur internet de la chaîne parlementaire américaine C-SPAN qui a été interrompue pendant une dizaine de minutes et remplacée par un programme de la chaîne d'État russe RT pendant 10 bonnes minutes.

Bien que les techniciens affirment que les problèmes ont été causés par une interruption de fourniture d'électricité ou par un simple couac, en ces temps de paranoïa généralisée, qui sait si la Russie ne sera par accusée pour une énième fois d'être derrière tous ces maux…

