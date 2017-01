La Lituanie construira un mur à la frontière avec la Russie

Le budget de la Lituanie pour 2017 prévoit la construction d'une barrière le long de sa frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad, annonce le site Lietuvos zinios.

« Jusqu'à présent, la frontière d'Etat entre la Lituanie et la région de Kaliningrad se résumait à des signaux spéciaux et à une ligne de contrôle large de 13 mètres », écrit le portail.

Les autorités entendent débloquer 3,6 millions d'euros pour la construction de la barrière.

Selon le ministère lituanien de l'Intérieur, « cette somme devrait suffire à ériger la barrière. L'année prochaine, des moyens financiers seront débloqués pour y installer un système moderne de surveillance de la frontière. »

© Fotolia/ Alexander Erdbeer Oslo érige une barrière à la frontière russe, les Norvégiens sont insultés

Selon le site, la barrière ne sera pas vouée à devenir une « muraille de Chine », et servira uniquement à empêcher la contrebande.

Le ministère de l'Intérieur veut lancer un appel d'offres pour la construction, qui débutera lorsque la météo le permettra.

La frontière terrestre de la Lituanie avec la région de Kaliningrad fait 255 kilomètres de long. La barrière couvrira une distance de 135 kilomètres depuis le croisement des frontières polonaise, lituanienne et russe jusqu'au fleuve Niémen.

Selon toute apparence, Vilnius a décidé de suivre l'exemple d'Oslo, qui a lancé en octobre la construction d'une barrière le long de sa frontière avec la Russie.

