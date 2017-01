Moscou sème la discorde entre l’Europe et les USA, selon Berlin

Les services secrets allemands ont accusé la Russie de saper systématiquement les relations entre l'Europe et les États-Unis, a informé l'hebdomadaire Spiegel citant un nouveau rapport préparé pour le gouvernement fédéral.

© REUTERS/ Stefanie Loos Des agressions sexuelles orchestrées par Moscou et Damas pour déstabiliser Merkel?

Le document a été préparé par le Service fédéral de renseignement (BND) et l'Office fédéral de protection de la constitution (BfV).

Selon ses auteurs, Moscou exerce depuis des années une influence sur des pays de l'UE et « essaie d'exacerber à dessein les conflits sociaux existants, surtout en Occident », afin de remettre en question les liens étroits entre l'Europe et les États-Unis.

Une discussion serait en cours au sein du gouvernement allemand sur la façon de présenter le contenu du rapport aux députés du Bundestag et à l'opinion publique, ainsi que sur la nécessité d'une telle démarche.

En décembre 2016, des rapports ont révélé que le gouvernement allemand craignait l'influence potentielle de Moscou sur les élections législatives de 2017 en Allemagne. Ces craintes résultent des accusations portées contre Moscou par la CIA, qui juge que la Russie est à l'origine de cyberattaques contre les systèmes informatiques du Parti démocrate lors de la campagne présidentielle aux États-Unis. La Russie agissait en faveur de Donald Trump, affirme Washington.

Les autorités russes ont à maintes reprises nié ces allégations, les qualifiant d'absurdes et les caractérisant de tentative de détourner l'opinion publique américaine de la corruption et d'autres problèmes nationaux pressants.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».