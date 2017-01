Révolutionnaires et islamistes: qui représentera l’opposition syrienne à Astana?

La rencontre de l'opposition syrienne qui s'est tenue hier dans la capitale turque a permis aux groupes qui cherchent à faire contrepoids au pouvoir de Damas de prendre une décision finale concernant leur participation aux pourparlers d'Astana. Ainsi, les opposants se sont mis d'accord sur la question visant à savoir qui, et sous quelles conditions, représentera leurs intérêts lors de la rencontre avec les autorités syriennes. Mais qui sont ces groupes qui ont apposé leur signature sur le texte final adopté à Ankara? Sputnik passe au crible les plus connus d'entre eux.

Jaish al-Islam

« L'Armée de l'islam » en Arabe, Jaish al-Islam prône l'instauration de la charia en Syrie. Pendant les années de guerre, le groupe a absorbé de nombreuses formations partageant son idéologie et a considérablement élargi ses rangs. Jaish al-Islam considère Daech comme un ennemi et représente une cinquantaine de divisions déployées sur l'ensemble du territoire syrien et coordonnées par 26 quartiers généraux.

Selon certaines informations, le groupe bénéficie du soutien de la Turquie, de l'Arabie saoudite et du Qatar. Aux côtés d'Ahrar al-Sham, l'organisation fait partie du mouvement Front islamique.

Ajnad al-Sham

Cette organisation dont le nom se traduit de l'Arabe comme « Les soldats de la Syrie » opère dans les provinces d'Idlib et de Hama dans le nord-ouest du pays. En 2015, le groupe a rejoint le mouvement Jaish al-Fath et a participé aux combats contre l'armée syrienne pour s'emparer d'Idlib.

Ajnad al-Sham a salué la décision du Front al-Nosra de rompre avec Al-Qaïda et s'est dit prête, en 2016, à rejoindre Fatah al-Sham qui a émergé à la place d'al-Nosra.

Le Front syrien

© AFP 2016 PATRICK KOVARIK Lavrov à Ayrault: la rencontre d’Astana sur la Syrie complétera les discussions de Genève

Jabha Chamia, ou « le Front syrien », est un large groupe qui réunit différentes factions armées dans la province d'Alep. L'organisation inclut notamment Nur al-Din al-Zenki, Fastakim, Ahrar al-Sham ainsi qu'une centaine d'autres divisions plus petites.

Le quartier général de l'organisation se trouve dans la ville d'Azaz située près de la frontière turque.

Le gouvernement provisoire

Formé en 2013 à Istanbul par l'opposition pour faire contrepoids à Damas, le groupe est principalement formé par les membres de la Coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution.

Armée libre d'Idlib

© AFP 2016 Bertrand Guay Damas prêt à négocier un référendum constitutionnel à Astana

« L'armée libre d'Idlib » est composée de trois groupes opérant dans le nord-ouest de la Syrie. Le groupe fait partie de l'Armée syrienne libre. Les combattants de l'organisation ont participé à la bataille pour Alep. Fin septembre 2016, le groupe a pilonné l'armée syrienne avec des missiles Grad reçues, selon le commandant du groupe de la part d'États étrangers.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »