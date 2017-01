Trump-mobile: gaz lacrymogène, fusils à plombs et stocks de sang

L'entreprise américaine General Motors a mis au point un nouveau modèle de Cadillac affublé du nom Beast (Bête, ndlr), destiné exclusivement au futur président américain Donald Trump.

Dotée de canons à gaz lacrymogène et de fusils à plombs, la voiture numéro un promet d'être ultra-protégée.

En cas d'accident, et si l'ambulance qui accompagne le cortège présidentiel ne peut pas accéder immédiatement à la « Trump-mobile », des stocks de sang du même groupe que celui de Donald Trump seraient prévus à l'intérieur du véhicule.

En outre, la voiture est conçue pour résister à des attaques biologiques et chimiques.

Le prix de la nouvelle Cadillac est estimé à un million et demi de dollars.

La « Trump-mobile » entrera officiellement en service le 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump au poste de 45e président des États-Unis.

