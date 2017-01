Entrer au Royaume-Uni sans papiers? Rien n’est plus facile!

La journaliste au Daily Mail Sue Reid a raconté sur les pages de ce quotidien britannique comment des failles du contrôle aux frontières lui avaient permis de pénétrer sans papiers sur le territoire du Royaume-Uni rien qu'en 18 minutes tout au plus.

© AFP 2016 Denia Charlet Amnesty appelle Paris et Londres à "réunir les familles déchirées de migrants"

Mme Reid a loué un avion privé à Calais, tout près du plus grand camp de migrants en France, et a gagné l'aéroport de Kent, dans le sud anglais, rien qu'en 18 minutes. Ni à Kent, ni à Calais, la journaliste n'a dû présenter ses papiers. Aucun contrôle de passeports !

© AFP 2016 FRANCOIS LO PRESTI De nouveaux migrants arrivent à Calais malgré la disparition de la Jungle

« On avait bien l'impression que les services de sécurité ne pouvaient même pas admettre qu'un migrant clandestin, voire un terroriste, puisse emprunter un tel corridor pour pénétrer dans le pays. De toute évidence, c'est ainsi que tout se passe en réalité. Nous avons fait du système devant garantir la sécurité de nos frontières, ainsi que notre sécurité, un objet de risée », s'est indignée la correspondante, en publiant des photos à l'appui de ses propos.

En septembre dernier, Mme Reid avait réalisé un « exploit » similaire, en louant cette fois une petite embarcation pour traverser la Manche de la côte sud de l'Angleterre vers la France dans le sillage d'un bâtiment militaire. Ensuite, la journaliste a emprunté la même voie pour revenir sans problèmes.

