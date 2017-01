L’armée irakienne libère l’Université de Mossoul

L'armée irakienne, qui mène l'opération de libération de Mossoul depuis octobre dernier, a repris le contrôle de l'université située dans la partie est de la ville, a annoncé samedi la chaîne de télévision Al-Mayadeen.

Selon la chaîne, les militaires ratissent le quartier de l'université et les tunnels souterrains abandonnés par les terroristes.

L'université revêt une importance stratégique pour l'avancée des troupes irakiennes dans la partie occidentale de la ville entièrement contrôlée par Daech. Les combats pour ce secteur se déroulaient depuis jeudi. Vendredi, les militaires irakiens ont réussi à prendre le contrôle de plusieurs locaux de l'université.

Selon les médias, les terroristes avaient aménagé une base à l'Université de Mossoul et avaient utilisé son laboratoire pour fabriquer des armes chimiques.

