La Russie achemine de l'eau et de la nourriture à 120.000 Syriens

Selon un communiqué diffusé par le Centre, ce travail est mené dans les villes de Jayroud, d'al-Naseriyah et d'ar-Ruhaybah.

« Avec le concours du Centre pour la réconciliation, nous avons organisé la distribution de produits alimentaires, d'eau potable et d'objets de première nécessité dans ces villes. Des soins médicaux sont apportés aux habitants locaux », lit-on dans le document publié samedi sur le site officiel du ministère russe de la Défense.

© Sputnik. Maksim Blinov La Russie fournit une tonne d’aide humanitaire à Alep

Le 29 décembre dernier, Vladimir Poutine a annoncé la signature de trois documents relatifs aux efforts de paix en Syrie. Le premier, entre le gouvernement et l'opposition syrienne, introduit un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien. Le deuxième prévoit une série de mesures destinées à contrôler le respect du cessez-le-feu. Le troisième, enfin, annonce la volonté des parties d'entamer des négociations de paix concernant le règlement de la crise syrienne.

Le 31 décembre, le Conseil de sécurité (CS) de l'Onu a adopté à l'unanimité la résolution russe entérinant l'accord de cessez-le-feu en Syrie, saluant les ententes obtenues avec la médiation de Moscou et d'Ankara.

