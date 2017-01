En Syrie, encore deux localités adhèrent au cessez-le-feu

Par l'intermédiaire du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, Damas vient de conclure un cessez-le-feu dans les localités de Djeiroud et d'al-Atanah, lit-on dans le bulletin d'information du Centre.

« L'extension du cessez-le-feu se poursuit au Qalamoun-Est, dans la province de Damas. Les représentants du gouvernement syrien ont conclu un cessez-le-feu à Djeiroud et à al-Atanah », stipule le document publié sur le site du ministère russe de la Défense.

Selon ce même communiqué, grâce à la médiation du Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, Damas a réussi à s'entendre sur la participation aux opérations contre les djihadistes de l'État islamique (Daech) des détachements de l'opposition syrienne se trouvant dans lesdites localités, ainsi que dans les villes d'Assyria et de Ruheiba qui avaient rejoint le processus de réconciliation auparavant.

© AFP 2016 Fabrice Coffrini Syrie: la Russie réunit les Kurdes et Damas à la table des négociations

Le document précise qu'en tout, cinq accords d'adhésion au cessez-le-feu ont été conclus en l'espace de 24 heures, notamment dans la province de Damas (3) et dans celle de Lattaquié (2). Le nombre des villes où des accords de réconciliation ont été signés a atteint 1 120.

Dans la province de Lattaquié, les accords de cessez-le-feu ont été conclus avec des formations paramilitaires de l'opposition dans les localités de Farshad et d'al-Krandeh.

© AFP 2016 LOUAI BESHARA Syrie: le ministre de la Réconciliation promet des succès majeurs pour 2017

Le nombre des groupes armés qui ont adhéré au cessez-le-feu reste le même, se chiffrant à 104.

