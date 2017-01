86 des 128 gratte-ciel érigés en 2016 se trouvent en Chine

La Chine a construit 86 gratte-ciel de plus de 200 mètres en 2016, restant en tête du palmarès des constructeurs de gratte-ciel pour la neuvième année consécutive, devant les États-Unis et la Corée du Sud, a annoncé le Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) basé aux États-Unis.

Les bâtisseurs chinois ont effacé leur record précédent de 68 gratte-ciel érigés en 2015.

Name:- CTF Finance Centre

Place:- Guangzhou, China

Height:- 530 m, 1740 Ft

Floor:- 111 pic.twitter.com/m8xHR5vDdS — MAN Constructions (@MANGroup02) 4 septembre 2016

La Chine est en outre le pays qui abrite le plus haut gratte-ciel construit en 2016 dans le monde — le Guangzhou CTF Finance Center (530 m). Cet édifice de 111 étages est le cinquième plus haut gratte-ciel au monde et le quatrième en Asie.

Eton Place Dalian Tower 1 — 383 metres pic.twitter.com/ZW5KpuX0x1 — Islam Fatouh (@Islamfatouh) 28 octobre 2013

Treize autres gratte-ciel chinois se retrouvent parmi les 20 plus hauts édifices de 2016.

Les villes chinoises de Chengdu et Dalian comptent cinq nouveaux gratte-ciel chacune. Les travaux de construction de 328 autres gratte-ciel sont en cours dans le pays.

Les États-Unis arrivent en deuxième position parmi les constructeurs de gratte-ciel avec sept édifices, soit quatre de moins que pour la seule ville chinoise de Shenzhen.

La Corée du Sud, classée troisième, a érigé six gratte-ciel en 2016, autant que les villes de Guangzhou et Chongqing. Viennent ensuite l'Indonésie, les Philippines et le Qatar.

Selon le site Shanghaiist, le seul moyen pour les autres pays de rattraper la Chine dans le domaine des gratte-ciel serait de coopérer avec les bâtisseurs chinois. La semaine dernière, les médias ont annoncé que deux sociétés chinoises finançaient la construction de tours jumelles à Phnom Penh, au Cambodge, qui seraient les plus hautes du monde.

