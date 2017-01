Un négociateur de Damas tué près de la seule source d’eau de la capitale

Les terroristes ont tué samedi soir un négociateur des autorités syriennes, le général de brigade Ahmad Ghadban, dans la vallée du Barada, près de Damas, a appris Sputnik d'une source au sein des services de sécurité syriens.

© AP Photo/ LOUAI BESHARA L’armée syrienne reprend le contrôle de la source d’eau potable de Damas

Le coordinateur a été tué à coups de fusil à lunette alors qu'il quittait Ayn al-Fiji, la seule source d'eau potable de Damas, libérée vendredi soir par l'armée syrienne. Le général accompagnait une équipe d'ingénieurs chargés de rétablir l'approvisionnement de la capitale syrienne en eau.

Ahmad Ghadban représentait les autorités syriennes lors des négociations avec les groupes armés de la vallée du Barada en vue de mettre fin aux hostilités.

L'armée gouvernementale syrienne et les volontaires ont libéré vendredi le village de Buseima, dans la vallée du Barada, rétablissant le contrôle de la source d'eau d'Ayn-al-Fiji qui alimente en eau potable Damas et ses environs. Les terroristes, qui se sont emparés de la source d'eau d'Ayn-al-Fiji le 22 décembre 2016, ont détruit l'infrastructure d'Ayn-al-Fiji et ont notamment endommagé les pompes d'eau. Ils ont ainsi privé cinq millions d'habitants de Damas d'eau potable.

© AP Photo/ Wadi Barada Des techniciens syriens chargés de l'eau potable auraient essuyé des tirs à Damas

Des ingénieurs se sont immédiatement rendus sur les lieux pour rétablir l'infrastructure détruite par les terroristes. Ils ont travaillé à côté des sapeurs chargés de déminer le terrain. La première étape des travaux s'est achevée samedi.

