«Qu’ils fichent le camp»: réactions d’Allemands face au transfert de chars US

Interviewés par la radio Rundfunk Berlin-Brandenburg, plusieurs habitants de la ville allemande de Cottbus qualifient de « provocation » le transfert de chars américains vers la Pologne à travers leur territoire et appellent le gouvernement fédéral à mettre fin à la politique de confrontation avec la Russie.

L'une des personnes interviewées a notamment indiqué que les chars en route vers l'Est « lui faisaient peur » et lui rappelaient le temps de son enfance, lorsque des colonnes de la Wehrmacht se dirigeaient vers la frontière occidentale de l'URSS. D'après lui, la peur qu'éprouve Varsovie face à la soi-disant « menace russe » est « très exagérée ».

« Personnellement, je ne crois pas que la Russie puisse attaquer la Pologne », a-t-il indiqué.

© AP Photo/ Patrik Stollarz Les chars US en Europe font peur aux Allemands

Une autre personne interviewée a souligné qu'il fallait renouer le dialogue diplomatique avec la Russie au lieu de renforcer la présence militaire de l'Otan près de ses frontières, qu'il a par ailleurs qualifiée de « provocation ». « À mon avis, il est erroné d'agir ainsi », a-t-il fait remarquer.

Un autre habitant de Cottbus a appelé les « soi-disant amis » de l'Allemagne à « ficher le camp ». Il s'est en outre dit préoccupé par le fait que les chars américains seront installés à environ cent kilomètres de la frontière allemande.

« Je ne sais pas combien de temps le président Poutine pourra tolérer tout cela. Nous sommes tenus de développer des relations de bon voisinage. Nous n'avons pas besoin de confrontation », a-t-il conclu.

Rappelons que les chars américains arrivés début 2017 dans le port allemand de Bremerhaven ont rejoint le 12 janvier la ville polonaise de Zagan. Ces véhicules militaires seront mis à la disposition de la 4e division d'infanterie des États-Unis, composée de 3 500 soldats.

