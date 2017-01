Corruption: des Mexicains appellent Poutine à l’aide

© REUTERS/ Amir Cohen Le premier ministre israélien sera interrogé pour suspicion de corruption

Face à la corruption ravageant leur pays, près de 5 000 Mexicains ont signé sur le site change.org une pétition en espagnol appelant le président russe Vladimir Poutine à résoudre le problème le plus vite possible.

« La situation politique au Mexique est pire que jamais dans l'histoire du pays », résume l'auteur de la pétition Freppo Sovietico. Il est à noter que sa pétition porte le titre « Intervention russe au Mexique pour éliminer le mauvais gouvernement ».

D'après Sovietico, les États-Unis et l'Onu ne font rien pour redresser la situation. « Les États-Unis jouissent à volonté des ressources mexicaines et personne n'est capable d'arrêter les hommes politiques corrompus qui y donnent leur accord tacite et n'hésitent pas à voler eux-mêmes », souligne-t-il.

« De nos jours, poursuit-il, le Mexique se vide de son sang à cause de ce pillage et de ces rats. Vladimir Poutine, l'Amérique latine a besoin de vous. »

4.860 personnes ont déjà signé la pétition.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »