L’auteur de l’attaque de Berlin était-il toxicomane?

L'auteur présumé de l'attaque de Berlin, Anis Amri, était accro aux drogues, écrit le journal allemand Welt am Sonntag.

Pour étayer ses dires, le journal se réfère au rapport que la Commission de contrôle du Bundestag envisage d'examiner le lundi prochain.

Rappelons qu'auparavant, les médias avaient appris que le Tunisien Anis Amri était impliqué dans un trafic de la drogue. Ainsi, d'après le nouveau rapport, Amri consommait régulièrement lui-même des stupéfiants, notamment de la cocaïne et de l'ecstasy. Le fait qu'il soit drogué au moment de l'attentat reste toujours à préciser, conclut le journal.

Le 19 décembre, un camion a foncé dans la foule sur un marché de Noël à Berlin. L'attentat a été revendiqué par Daech, comme celui de Nice qui avait fait 86 morts le 14 juillet dernier. Le principal suspect, le ressortissant tunisien et demandeur d'asile en Allemagne Anis Amri, a été abattu lors d'un échange de tirs à Milan.

