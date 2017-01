Des militants pro-israéliens manifestent à Paris (vidéo)

Paris accueille ce dimanche une réunion très symbolique : quelque 70 pays et organisations internationales sont réunis ce dimanche à Paris pour tenter de raviver le processus de paix israélo-palestinien et réaffirmer leur attachement à la solution à deux États comme la seule voie possible pour régler un des plus vieux conflits du monde.

Mais le problème est que cette conférence se tiendra en l'absence du président palestinien, Mahmoud Abbas, et du premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, après le refus de l'État hébreu de participer à ce qu'il a qualifié de «conférence truquée».

Les manifestants réunis devant l'ambassade d'Israël ce dimanche manifestent contre une conférence pour la paix qui se tient sans les principaux acteurs du processus.

Selon certaines estimations, la manifestation promet de réunir plus de 5 000 personnes.

Fin décembre dernier, le Conseil de sécurité de l'Onu a voté une résolution exhortant Israël à « cesser immédiatement et complètement toute activité de colonisation en territoire palestinien occupé, dont Jérusalem-Est ». Le bureau du premier ministre israélien a ensuite déclaré que son pays ne respecterait pas la résolution.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »