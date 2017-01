Non, il n'y aura pas de réunion Poutine-Trump à Reykjavik

© REUTERS/ Carlos Barria Trump évoque une possible levée des sanctions antirusses

●Trump wants Putin summit in Reykjavik

●May calls for clean and hard Brexit #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/O9pquUoklP — The Sunday Times (@thesundaytimes) 14 января 2017 г.

Dimanche, le journal britannique Sunday Times a affirmé que le président américain élu envisageait de s'entretenir avec le chef du Kremlin à Reykjavik pour discuter notamment d'un nouveau traité portant sur la réduction des armes nucléaires stratégiques. Selon le tabloïde, ce déplacement devrait devenir le premier voyage étranger de M. Trump après son investiture prévue le 20 février.

​Ces informations ont été vite dementies par un porte-parole du nouveau président US cité par l'agence Bloomberg. Pour sa part, un membre de la mission diplomatique russe à Londres a qualifié les rapports du Sunday Times de « bêtises » et de « tentative de saper la présidence de Donand Trump ».

Sur son compte Twitter, l'ambassade a réagi à la publication du journal par une question rhétorique, « Fausses nouvelles, un nouveau mainstream médiatique ? ».

​La ville de Reykjavik a accueilli en 1986 la rencontre historique entre le dernier dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev et le 40e président US Ronald Reagan, qui a jeté les bases d'un rapprochement entre les deux superpuissances et marqué un pas vers la fin de la guerre froide.

