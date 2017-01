Ces États qui soutiennent le terrorisme: la Russie a de nouvelles preuves

La Russie possède de nouvelles preuves de coopération entre certains États et sociétés étrangères influentes avec les mouvements terroristes, a déclaré le secrétaire du Conseil de sécurité de la Russie, Nikolaï Patrouchev.

« Il s'agit de l'approvisionnement en pétrole et autres matières premières des terroristes, ainsi que de rémunérations pour obtenir le droit de produire et de transporter des marchandises sur les territoires sous leur contrôle », a indiqué Nikolaï Patrouchev dans une interview accordée au journal russe Rossiyskaya Gazeta.

Ministère russe de la Défense Moscou sur la lutte antiterroriste: si le bilan russe est «nul», le bilan US est négatif

Nikolaï Patrouchev appelle la communauté internationale à ne pas ignorer ce problème.

Selon lui, « empêcher cette pratique est le problème de tous les pays qui affirment lutter contre le terrorisme sans exception ».

Commentant la coopération de la Russie avec d'autres pays dans la lutte contre le terrorisme international, le secrétaire du Conseil de sécurité a précisé que Moscou avait réussi à intensifier le travail dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations unies.

« La Russie a contribué à l'adoption de résolutions importantes visant la lutte contre Daech et d'autres organisations terroristes, ainsi que contre leur financement », estime-t-il.

Pour rappel, la Russie a entamé, le 30 septembre 2015, des frappes aériennes contre les sites terroristes à la demande du président syrien Bachar el-Assad, une opération aérienne qui a permis de reprendre aux djihadistes de vastes territoires.

© AP Photo/ Alex Brandon Le chef du Pentagone nie tout rôle de la Russie dans la lutte anti-EI

Les avions russes ont détruit de nombreux sites d'infrastructure, notamment des centaines de sites d'extraction de pétrole utilisés par les djihadistes pour financer leurs activités. La Russie a aidé l'armée syrienne à libérer complètement la deuxième plus grande ville de Syrie, Alep, où les démineurs russes ont découvert des stocks de munitions provenant des pays de l'Otan et appartenant aux terroristes du Front al-Nosra.

Les forces aérospatiales russes ont participé à la libération de Palmyre en mars dernier et sont revenues sur le terrain après la reprise de cette ville antique par les djihadistes.

Un des principaux résultats de l'activité de Moscou en Syrie est l'accord Russie-Iran-Turquie sur un cessez-le-feu en Syrie et la préparation des négociations entre Damas et l'opposition syrienne dans la capitale du Kazakhstan, Astana.

