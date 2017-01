Trump préfère Poutine à May? Vent de panique dans les médias britanniques

Comment, la première rencontre de Trump se fera avec Poutine et non pas avec la première ministre britannique? Cette annonce, qui s'est d'ailleurs avérée fausse, a semé la panique dans la presse anglo-saxonne. Avant même que les informations ne soient confirmées, le Daily Mail a titré « Nouvelle relation privilégiée? La première rencontre étrangère de Trump sera avec Moscou et non pas avec Londres, Theresa May abandonnée à son sort. »

La perspective semble avoir sérieusement préoccupé le quotidien, qui s'est lancé tête baissée dans des réflexions sur l'avenir du Royaume-Uni : « Une alliance entre les États-Unis et la Russie pourrait créer des problèmes pour la Grande-Bretagne, qui figure parmi les plus féroces critiques du Kremlin », s'est inquiété le média.

Quelques lignes évoquant la prétendue rencontre entre le futur chef de la Maison Blanche et Vladimir Poutine à Reykjavik ont fait redouter à certains responsables britanniques que Moscou ait Trump à la bonne, et que le commerce avec les États-Unis soit menacé, Theresa May entretenant, elle, des « relations froides » avec le président russe.

© AP Photo/ Mic Smith, File Donald Trump «impatient» de rencontrer Theresa May

Au lendemain de cette annonce, les hommes politiques britanniques peuvent pousser un gros soupir de soulagement: le Kremlin et la Maison Blanche ont démenti les informations concernant la rencontre dans la capitale islandaise.

Mais, attention, un jour Poutine et Trump se rencontreront quand même…

