Droit des robots: un sénateur russe qualifie de «délire» le projet de l’UE

La commission des affaires juridiques du Parlement européen a adopté un projet de résolution réclamant de la Commission européenne des règles en matière de droit des robots. Le sénateur russe Alexeï Pouchkov n'a pas tardé à commenter cette initiative.

« La "protection des droits" tourne au délire. Le Parlement européen s'est soucié des droits des robots en tant que "personnes électroniques". Bientôt ils auront plus de droits que les humains », a écrit M. Pouchkov sur son compte Twitter.

"Защита прав" в зоне маразма. В Европарламенте озаботились правами роботов как "электронных лиц". А скоро им дадут больше прав, чем людям. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 января 2017 г.​

L'inexorable expansion de la présence des robots nécessite un encadrement législatif, ont plaidé jeudi dernier des eurodéputés, enjoignant la Commission européenne à définir des règles dans l'UE, comme la présence obligatoire de « coupe-circuits » pour protéger les humains d'une éventuelle menace.

Alors que la robotique envahit de plus en plus le quotidien, « il faut garantir que les robots sont et restent au service de l'homme », a jugé l'eurodéputé socialiste Mady Delvaux, qui a présenté une résolution parlementaire.

Le texte doit maintenant passer le cap d'un vote à la majorité absolue, en séance plénière au Parlement européen en février. Et il ne faut pas oublier que ce n'est qu'une résolution, soit un document uniquement politique, sans conséquence juridique.

