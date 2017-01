Les tentatives de pirater les systèmes informatiques russes en hausse

Les systèmes informatiques russes subissent de plus en plus d'attaques menées par des forces extérieures, a affirmé le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie Nikolaï Patrouchev. Selon lui, il s'agit de tentatives de piratage et de collecte illégale de données personnelles.

« Ces derniers temps, nous avons enregistré une intensification importante de tentatives de porter atteinte aux systèmes informatiques russes de la part des forces étrangères », a annoncé M. Patrouchev.

Les méthodes employées dans ces attaques « évoluent en permanence », a fait savoir le responsable dans une interiew accordée au quotidien Rossiïskaïa Gazeta. Dans le même temps, il a dénoncé les « accusations infondées » lancées par l'administration Obama à l'égard de la Russie suite aux attaques informatiques contre les institutions américaines.

Le FBI, la CIA et la Direction du renseignement national américain ont auparavant conclu à la responsabilité de la Russie dans le piratage de serveurs du Comité national du Parti démocrate pendant la campagne présidentielle, sans en fournir de preuve. Les agences conviennent que les attaques visaient à favoriser Donald Trump face à la candidate démocrate, Hillary Clinton.

